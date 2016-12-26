Веет усталостью: Пушков усомнился в заверениях Обамы о победе над Трампом

Москва, 26 декабря. Президент США Барак Обама с большой долей вероятности проиграл бы на выборах нового главы государства, если бы в них участвовал. Об этом заявил председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков.

«Обама заявил, что победил бы на выборах-2016, если бы мог в них участвовать. Вряд ли: в США от него устали, и от него самого веет усталостью», — написал российский сенатор в своем микроблоге в Twitter.

Ранее Обама в последний раз в качестве американского президента поздравил народ с Рождеством. Президент в своем обращении подчеркнул, что вместе с командой он сделал Америку более уважаемой по всему миру.