Володин возглавил Парламентское собрание Союза России и Белоруссии

Москва, 26 декабря. Спикер Государственной думы Российской Федерации Вячеслав Володин официально избран председателем Парламентского собрания Союза России и Белоруссии. Об этом в понедельник сообщил заместитель главы собрания Юрий Воробьев.

По словам политика, решение принято единогласно. Кроме того, данный вопрос был согласован с Минском.

Напомним, ранее председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин рассказал о том, что спикер Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Педро Аграмунт планирует приехать в Москву уже в начале 2017 года.

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