Верховный суд РФ отменил оправдательный приговор «приморским партизам»

Москва, 26 декабря. Верховный суд Российской Федерации отменил оправдательный приговор по делу банды так называемых «приморских партизан».

«Приморские партизаны» стали известны после громких убийств и грабежей милиционеров и жителей Дальнего Востока. Прокуратура обжаловала оправдательный приговор, по которому двое их пяти обвиняемых оказались на свободе.

Как стало известно, Верховный суд Российской Федерации отменил оправдательный приговор.

Ранее сообщалось, что адвокаты Елена Мыльникова, Елена Быкова, Олеся Моисеева, Юлия Чебунина и Яна Аминьева, которые добились оправдательного вердикта по делу «приморских партизан», получат поощрение.