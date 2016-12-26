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ДНР: ВСУ перебросили под Донецк дивизион «Акаций»
Новороссия

ДНР: ВСУ перебросили под Донецк дивизион «Акаций»

Сегодня 15:01
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ДНР: ВСУ перебросили под Донецк дивизион «Акаций»

Донецк, 26 декабря. Украинская армия продолжает перебрасывать тяжелое вооружение к границе Донецкой народной республики. Об этом в понедельник заявил заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

В частности, в село Ласточкино переброшено 14 самоходных гаубиц «Акация» калибра 152-мм,  в село Тоненькое — три зенитно-ракетных комплекса «Оса». В селе Вершина, который располагается недалеко от Горловки, обнаружено пять самоходных гаубиц «Акация», а в селе Семигорье под Дебальцево — семь гаубиц Д-30.

 «В Мирное для усиления позиций 56 отдельной мотопехотной бригады отмечено прибытие до 200 человек личного состава из состава националистического батальона Украины «Сич», — цитирует Басурина Донецкое агентство новостей. 

Напомним, что в конце декабря враждующие стороны в Донбассе договорились о прекращении огня, однако вскоре договор был нарушен.

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Геннадий Плющев
#эдуард басурин
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