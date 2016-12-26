МЧС подтверждает обнаружение фрагментов фюзеляжа Ту-154 в Черном море

Сочи, 26 декабря. Представители МЧС подтвердили обнаружение в Черном море фрагментов фюзеляжа самолета Ту-154, потерпевшего крушение накануне, 25 декабря. Как уточнили в Южном региональном поисково-спасательный отряде, обломки самолета находились в миле от берега.

«По предварительной информации, обломки находятся на глубине 27 метров на удалении одной мили от берега по направлению от взлетной полосы», — уточнили в пресс-службе поисково-спасательного отряда.

Как сообщалось ранее, самолет Минобороны РФ Ту-154 направлялся на авиабазу «Хмеймим» в Сирии. Рано утром 25 декабря он вылетел из Адлера, но уже через несколько минут исчез с радаров, потерпев крушение в акватории Черного моря. На борту воздушного судна находилось 92 человека.