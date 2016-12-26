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Ученые из Британии придумали, как передавать поцелуй по смартфону
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Ученые из Британии придумали, как передавать поцелуй по смартфону

Сегодня 15:05
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Ученые из Британии придумали, как передавать поцелуй по смартфону

Лондон, 26 декабря. Ученые из Лондонского университета изобрели гаджет для смартфона, который позволяет передавать поцелуи через видеочат.

Приспособление получило название Kissinger от сочетания слов messenger и kiss, устройство не превышает по размерам чехол от смартфона, в нижней его части находятся силиконовые губы. Специальные датчики силы фиксируют движения губ пользователя, а небольшие приводные механизмы воспроизводят эти действия на устройстве получателя электронного «поцелуя», сообщает «Индикатор». Разработчики считают, что механические поцелуи адаптируют людей к близости с роботами. Впервые разработка была представлена на международном конгрессе «Любовь с роботами» в Лондоне.

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Алексей Громов
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