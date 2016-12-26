Кремль объяснил отсутствие Лукашенко на саммитах ЕАЭС и ОДКБ

Москва, 26 декабря. В Кремле прокомментировали отсутствие президента Белоруссии Александра Лукашенко на саммитах ЕАЭС и ОДКБ в Санкт-Петербурге.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что отсутствие Лукашенко не скажется на обсуждении вопросов интеграции в рамках этих союзов, поскольку все необходимые документы уже согласованы с белорусской стороной. А Лукашенко получит их на подпись в Минске.

Песков отметил, что Минск предупредил заранее об отсутствии Лукашенко на встречах. При этом представитель Кремля категорически отверг домыслы о том, что президент Белоруссии якобы манкирует своим участием в саммитах.