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Кремль объяснил отсутствие Лукашенко на саммитах ЕАЭС и ОДКБ
Политика

Кремль объяснил отсутствие Лукашенко на саммитах ЕАЭС и ОДКБ

Сегодня 15:00
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Кремль объяснил отсутствие Лукашенко на саммитах ЕАЭС и ОДКБ

Москва, 26 декабря. В Кремле прокомментировали отсутствие президента Белоруссии Александра Лукашенко на саммитах ЕАЭС и ОДКБ в Санкт-Петербурге. 

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что отсутствие Лукашенко не скажется на обсуждении вопросов интеграции в рамках этих союзов, поскольку все необходимые документы уже согласованы с белорусской стороной. А Лукашенко получит их на подпись в Минске. 

Песков отметил, что Минск предупредил заранее об отсутствии Лукашенко на встречах. При этом представитель Кремля категорически отверг домыслы о том, что президент Белоруссии якобы манкирует своим участием в саммитах.

«Белоруссия была, есть и продолжает оставаться нашим ближайшим союзником и партнером», — подчеркнул Песков.

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Алексей Громов
#дмитрий песков #александр лукашенко
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