Турция отчиталась об эвакуации боевиков из восточных районов Алеппо

Анкара, 26 декабря. Общее число людей, которые были эвакуированы их восточных районов Алеппо в провинцию Идлиб, достигло 44 тысяч человек. Об этом в понедельник журналистам рассказал официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын.

Согласно предварительным данным, речь идет о боевиках и членах их семей.

Напомним, ранее министерство обороны Российской Федерации поведало о том, что сирийские террористы заминировали в Алеппо не только улицы и машины, но и детские игрушки.

Читайте по теме: Сирия новости 26 декабря 2016 7.00: САА наступает в Дамаске, боевикам в Алеппо дали 72 часа, самолет США сбит ИГ