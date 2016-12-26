Пушков о захоронениях казненных сирийцев в Алеппо: Что скажете, Саманта Пауэр?

Москва, 26 декабря. Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал сообщения об обнаружении в сирийском городе Алеппо массовых захоронений изуродованных мирных жителей.

«В Алеппо найдены массовые захоронения изуродованных трупов жителей города. Что скажут об этом Саманта Пауэр, СМИ США и другие защитники джихадистов?», — поинтересовался сенатор в своем микроблоге в Twitter.

Как сообщалось ранее, по данным Минобороны РФ, ужасное состояние обнаруженных тел свидетельствует о том, что людей перед казнью подвергали зверским пыткам. «Обнаружены масштабные захоронения многих десятков подвергшихся диким пыткам и расправе сирийцев. У многих отсутствуют части тел, большинство застрелены в голову», — сообщил официальный представитель оборонного ведомства России генерал-майор Игорь Конашенков.