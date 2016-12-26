Ансамбль Александрова потерял треть творческого состава в катастрофе Ту-154

Москва, 26 декабря. В авиакатастрофе Ту-154 погибла третья часть творческого состава ансамбля Александрова.

Как стало известно Федеральному агентству новостей, по последним данным, знаменитый ансамбль песни и пляски имени Александрова при крушении Ту-154 потерял треть творческого коллектива. В основном, это были артисты первого состава и солисты. Каким образом ансамбль, который собирает коллектив долгими годами, будет восполнять эту потерю, пока непонятно.

Пока главная задача министерства обороны — обеспечить всем необходимым родственников погибших и скоординировать их действия. В Сочи, как и в Москве во всех аэропортах, работают справочные пункты, дежурят скорые и психологи МЧС.

Родных погибших соберут в гостинице «Орехово», там же развернут штаб по работе с родственниками. Сейчас идет сбор генетического материала, составляют карты погибших.

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