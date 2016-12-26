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Поножовщина в Златоусте: 12-летний школьник порезал отца-учителя
Происшествия

Поножовщина в Златоусте: 12-летний школьник порезал отца-учителя

Сегодня 14:57
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Поножовщина в Златоусте: 12-летний школьник порезал отца-учителя

Златоуст, 26 декабря. 12-летний житель Златоуста попытался зарезать ножом собственного отца. Мужчину, преподающего в музыкальной школе, госпитализировали в больницу.

Как передает «URA.Ru», конфликт в семье произошел в ночь на 23 декабря. По неустановленной причине школьник набросился с ножом на отца и причинил ему проникающее ранение живота. 41-летнего мужчину доставили в медучреждение.

«Речь идет о несовершеннолетнем. Поэтому можно сказать лишь то, что сейчас проводится самое тщательное расследование обстоятельств ЧП. Все материалы будут переданы в Следственный комитет», — сообщили агентству в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

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Ксения Тасманова
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