Поножовщина в Златоусте: 12-летний школьник порезал отца-учителя

Златоуст, 26 декабря. 12-летний житель Златоуста попытался зарезать ножом собственного отца. Мужчину, преподающего в музыкальной школе, госпитализировали в больницу.

Как передает «URA.Ru», конфликт в семье произошел в ночь на 23 декабря. По неустановленной причине школьник набросился с ножом на отца и причинил ему проникающее ранение живота. 41-летнего мужчину доставили в медучреждение.