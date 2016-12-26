Сирия, выборы в США, спорт: россияне назвали главные события уходящего года

Москва, 26 декабря. Треть российских граждан считают главным мировым событием уходящего года войну в Сирийской Арабской Республике. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Согласно данным социологов, 43% россиян считают войну в Сирии главным мировым событием этого года. На втором месте оказались президентские выборы в США и победа республиканца Дональда Трампа. За это отдали свои голоса 31% россиян. Также сообщается, что еще 13% российских граждан назвали спорт темой номер один в уходящем году.

Отмечается, что среди главных тем страны лидируют парламентские выборы — 10% респондентов, допинг-скандал с участием российских спортсменов (7%), борьба с коррупцией (4%), а также военная помощь сирийцам (4%).