Тела жертв трагедии Ту-154 могут находиться в найденном фюзеляже

Москва, 26 декабря. Внутри обнаруженного в Черном море фюзеляжа Ту-154 могут находиться тела пассажиров, которые были пристегнуты, заявили источники Федерального агентства новостей.

По одной из версий, в найденном водолазами фюзеляже Ту-154 в Черном море могут находиться тела жертв авиакатастрофы.

«Есть подозрение, что люди остались в фюзеляже, так как были пристегнуты — взлет же, — рассказали источники ФАН. — Так и остались в креслах. Надеемся, что сейчас найдут большую часть внутри обломков. 11 человек просто выбросило от удара. Либо не были пристегнуты».

Ранее стало известно, что по делу о крушении над Черным морем самолета Ту-154 Минобороны РФ с журналистами на борту проверяются четыре основные версии.