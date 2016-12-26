Актеру сериала «Молодежка» не хватило места в рухнувшем Ту-154

Москва, 26 декабря. Актер Алексей Огурцов чудом не оказался на борту рухнувшего самолета Ту-154.

Актер «Молодежки», «Вия», «Склифосовского» и ряда другие известных проектов чудом не попал на борт Ту-154. Его поездку в Сирию перенесли на февраль.

Как оказалось, один из полковников, которого теперь Огурцов называет ангелом-хранителем, вычеркнул актера из списка пассажиров. Как оказалось, актеру не хватило места в самолете.

Однако трагедия не напугала Огурцова, и он намерен полететь в Сирию через месяц.

Ранее стало известно, что по делу о крушении над Черным морем самолета Ту-154 Минобороны РФ с журналистами на борту проверяются четыре основные версии.