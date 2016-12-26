 Россия и Казахстан подписали концепцию сотрудничества на «Байконуре»

Санкт-Петербург, 26 декабря. Россия и Казахстан в понедельник подписали концепцию дальнейшего сотрудничества при эксплуатации космодрома «Байконур». Свои подписи на документе оставили вице-премьер России Дмитрий Рогозин и первый вице-премьер Казахстана Аскар Мамин.

Отметим, что документ содержит ряд изменений. В частности, стороны договорились обновить соглашение о статусе города Байконура.

«Мы сейчас новую «дорожную карту» на восемь лет утверждаем — до 2025 года. Это будет основной фишкой российско-казахстанского сотрудничества на «Байконуре» для дальнейшего использования, для всех других вопросов», — отметил президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.