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Россия и Казахстан подписали концепцию сотрудничества на «Байконуре»
Политика

Россия и Казахстан подписали концепцию сотрудничества на «Байконуре»

Вчера 14:35
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 Россия и Казахстан подписали концепцию сотрудничества на «Байконуре»

Санкт-Петербург, 26 декабря. Россия и Казахстан в понедельник подписали концепцию дальнейшего сотрудничества при эксплуатации космодрома «Байконур». Свои подписи на документе оставили вице-премьер России Дмитрий Рогозин и первый вице-премьер Казахстана Аскар Мамин.

Отметим, что документ содержит ряд изменений. В частности, стороны договорились обновить соглашение о статусе города Байконура.

«Мы сейчас новую «дорожную карту» на восемь лет утверждаем — до 2025 года. Это будет основной фишкой российско-казахстанского сотрудничества на «Байконуре» для дальнейшего использования, для всех других вопросов», — отметил президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.

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Геннадий Плющев
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