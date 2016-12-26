ЛНР сообщила о прибытии в Донбасс литовских наемников

Луганск, 26 декабря. Разведка Луганской народной республики (ЛНР) выявила переброску в Донбасс со стороны ВСУ литовских наемников. По словам официального представителя Народной милиции ЛНР майора Андрея Марочко, военнослужащие республики не открывают огонь в ответ на провокации противника.

Согласно приведенным данным, четыре грузовых автомобиля «КамАЗ» с личным составом неустановленного подразделения прибыло в район населенного пункта Счастье на территорию охотничьего хозяйства. Представитель Народной милиции добавил, что форма, экипировка и разговорная речь дают основание считать их литовскими наемниками.

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Напомним, ранее сообщалось, что украинские силовики перебросили в зону военного конфликта в Донбассе два эшелона с танками и бронетехникой.