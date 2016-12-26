ЛНР: Киев скрывает потери ВСУ в районе Дебальцево

Луганск, 26 декабря. Киев скрывает количество потерь личного состава, которые ВСУ понесли в ходе штурма позиций ЛНР в районе Дебальцево. Об этом заявил официальный представитель Народной милиции ЛНР майор Андрей Марочко.

Он пояснил, что с 18 декабря ВСУ потеряли более 50 человек в боях под Дебальцево, еще около 100 украинских силовиков получили ранения.

«Украинское руководство продолжает преступно срывать истинные масштабы потерь личного состава ВСУ», — отметил Марочко.

Он также добавил, что в боях под Дебальцево Народная милиция ЛНР потеряла шесть человек, кроме того, семеро получили ранения.

Стоит отметить, что первая попытка прорвать оборону ЛНР на дебальцевском направлении была предпринята украинскими силовиками 18 декабря, с тех пор ВСУ продолжают атаки.