Полицейские не нашли взрывное устройство на вокзалах в Москве

Москва, 26 декабря. Полицейские кинологи не обнаружили подозрительные предметы на Ленинградском, Ярославском и Казанском вокзалах столицы, сообщает пресс-служба дирекция железнодорожных вокзалов.

Кинологи полностью проверили здания вокзалов и не обнаружили взрывоопасных предметов, полицейские завершили проверочные мероприятия. Движение поездов не прерывалось. Ранее в полицию поступил телефонный звонок с анонимным сообщением о возможности взрыва на Ярославском вокзале, сообщает Газета.ру. Полицейские экстренно эвакуировали с трех московских вокзалов порядка трех тысяч человек. Сейчас оперативники устанавливают автора анонимного сообщения.