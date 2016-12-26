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Опубликован снимок зоны падения Ту-154 из космоса
Россия

Опубликован снимок зоны падения Ту-154 из космоса

Сегодня 14:39
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Опубликован снимок зоны падения Ту-154 из космоса

Москва, 26 декабря. Ученые обнародовали снимок зоны крушения самолета Ту-154 из космоса. Изображение было получено в 06.31 с помощью космического аппарата Sentinel-1B, уточнили сотрудники института космических исследований РАН.

Сообщение и радиолокационное изображение района катастрофы самолета Ту-154, произошедшей 25 декабря в районе Сочи появились сегодня на официальном сайте института.

Как сообщалось ранее, самолет Ту-154 вылетел 25 декабря рано утром, поднявшись в воздух с аэродрома в Адлере, уже через две минуты после взлета, по данным Минобороны, он пропал с радаров.

Фрагменты военного самолета были обнаружены в 1,5 км от берега Сочи. По уточненным данным, на борту самолета находились 92 человека. В авиакатастрофе выживших найдено не было.
 

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Ярослава Замысловатова
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