Царев пригласил Савченко в Крым: Ей будет чем заняться

Киев, 26 декабря. Экс-депутат украинского парламента Олег Царев пригласил депутата Верховной Рады Надежду Савченко в гости в Крым.

Царев обратил внимание, что, если Савченко придется уехать с Украины, то она поможет погостить у него в Крыму.

«Здесь ей будет где жить и чем заниматься», — цитирует Царева Национальная служба новостей.

Ранее стало известно, что Савченко в понедельник, 26 декабря, даст пресс-конференцию в Киеве на тему «Концепция системных изменений Украина как унитарного децентрализованной республики». Отметим, что Савченко оказалась в центре скандала на Украине после тайной встречи с лидерами ДНР и ЛНР в Минске.