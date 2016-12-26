Водолазы подтвердили обнаружение обломков Ту-154 на дне Черного моря

Москва, 26 декабря. Водолазы подтвердили обнаружение на дне Черного моря фюзеляжа самолета Ту-154 Минобороны, потерпевшего крушение накануне.

Источник Федерального агентства новостей рассказал, что обломки всего самолета обнаружены в 1,7 км от берега. На данный момент они еще не подняты. К месту находки направляются все силы.

Также на предполагаемом месте крушения был обнаружен корпус самолета. В настоящее время прорабатываются варианты его подъема.

Как ранее передавала НСН, в Черном море был обнаружен предмет, похожий на фюзеляж воздушного судна.

Самолет Минобороны РФ с артистами ансамбля имени Александрова, российскими журналистами и доктором Лизой потерпел крушение над Черным морем утром 25 декабря, сообщала «Газета.ру».

ФСБ рассматривает четыре основные версии произошедшего — попадание в двигатель посторонних предметов, некачественное топливо, ошибка пилотирования и техническая неисправность.