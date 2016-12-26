Сирия: армии Дамаска и Анкары могут встретиться под Алеппо

Дамаск, 26 декабря. В Сирии из-за проводимой Анкарой операции «Щит Евфрата» возникает риск боестолкновения между правительственными войсками Сирии и турецкими военными подразделениями, в некоторых районах они практически подходят друг к другу.

В Совфеде подчеркивают, что раз Турция характеризует свои действия как антитеррористическую операцию, то, значит, нужно не переходить определенную черту. Анкара ведет борьбу с террористами за сирийский город Аль-Баб в 50 километрах от Алеппо. Если боевики будут выбиты турецкими солдатами, то встречи сирийских и турецких военных не избежать. Не исключена при этом возможность вооруженного столкновения. Особенно опасно то, что действия Дамаска и Анкары не координируются, сообщает газета «Известия».