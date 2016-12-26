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ЛНР: ВСУ перебрасывают военную технику в Донбасс эшелонами
Новороссия

ЛНР: ВСУ перебрасывают военную технику в Донбасс эшелонами

Сегодня 14:42
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ЛНР: ВСУ перебрасывают военную технику в Донбасс эшелонами

Луганск, 26 декабря. Украинские силовики перебросили в зону военного конфликта в Донбассе два эшелона с танками и бронетехникой. Об этом в понедельник рассказал официальный представитель Народной милиции Луганской народной республики Андрей Марочко.

Кроме того, в районе населенного пункта Светлодарское зафиксировано перемещение огневого взвода САУ vz.77 Dana.

Напомним, ранее стало известно о том, что Вооруженные силы Украины 12 раз обстреляли территории, которые контролирует ЛНР.

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