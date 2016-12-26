Семья кубанца, погибшего вместе с невестой при крушении Ту-154, получит миллион рублей

Краснодар, 26 декабря. Власти Краснодарского края выплатят миллион рублей родственникам Михаила Васина, который вместе с невестой Ралиной Гильмановой находился на борту разбившегося самолета Ту-154.

Вокалист ансамбля имени Александрова Михаил Васин полетел в Сирию вместе с невестой и другими представителями творческого коллектива. У него остались мать, бабушка и брат.

Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев распорядился, чтобы семья погибшего получила компенсацию размером миллион рублей из резервного фонда, передает «Свободная пресса». Кроме того, губернатор на заседании краевого оперативного штаба поблагодарил кубанцев, которые отправились на лодках искать пассажиров и членов экипажа Ту-154 в Черном море.

Ранее в ФСБ РФ сообщили, что специалисты проверяют четыре основные версии авиакатастрофы. Среди них — попадание в двигатель посторонних предметов; некачественное топливо, ошибка пилотирования и техническая неисправность воздушного судна.