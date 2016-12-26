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Появилось видео трупов солдат ВСУ, которых бросили на поле боя командиры после «пьяного наступления»
Новороссия

Появилось видео трупов солдат ВСУ, которых бросили на поле боя командиры после «пьяного наступления»

Сегодня 14:25
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Появилось видео трупов солдат ВСУ, которых бросили на поле боя командиры после «пьяного наступления»

Дебальцево, 26 декабря. Военнослужащие ДНР и ЛНР собрали с поле боя в районе Дебальцево десятки трупов украинских солдат, которых бросили на поле боя командиры ВСУ после «пьяного наступления». Корреспондент Федерального агентства новостей побывал в одном из моргов Луганской республики, где хранится часть погибших украинских солдат, и зафиксировал на видео этот факт.

«Во время отступления ВСУ бросали раненых и убитых на поле боя. Положение с нашей стороны нормализуется, мы держим оборону», - прокомментировал ситуацию один из военнослужащих Народной милиции ЛНР.

Сообщается, что всего в ходе неудачного наступления в районе Дебальцево ВСУ потеряли до сотни военнослужащих, однако собрать трупы представляется невозможным, поскольку артиллеристы украинских подразделений регулярно обстреливают эту территорию, добивая своих же раненых.
Само наступление было спровоцировано нетрезвыми боевиками так называемого батальона «Донбасс».

Ранее сообщалось, что украинские силовики усилили огонь в направлении населенного пункта Калиново. Так, сегодня артобстрел длился там в течение полутора часов, а затем ВСУ попытались прорваться на передовые позиции ЛНР с тремя БМП.

Во время короткого боя ВСУ были отброшены и зажаты по обеим флангам. Потери в рядах украинской армии составили две единицы БМП и несколько человек личного состава.

По линии соприкосновения продолжаются перестрелки и минометный огонь. В результате обстрелов были разрушены два домостроения. Потерь среди мирного населения нет.

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Анастасия Вальдамирова
#дебальцево
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