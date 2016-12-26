Земля, Меркурий и Венера погибнут вместе: названа точная дата апокалипсиса

Брюссель, 26 декабря. Ученые из Левенского католического университета утверждают, что им удалось выяснить, когда наступит конец света.

Изучая поведение красного гиганта L2 Puppis, некогда имевшего почти такую же массу, как Солнце, исследователи пришли к выводу, что Земля, а также Меркурий и Венера погибнут приблизительно через пять миллиардов лет. Дело в том, что, как утверждают бельгийские ученые, Солнце начнет превращаться в красного гиганта, и эти метаморфозы станут причиной гибели всего живого. Кроме того, этот процесс скорее всего приведет к тому, что Земля прекратит вращение по собственной орбите. Результаты исследования были опубликованы в журнале Astronomy and Astrophysics.

Ранее издание «Индикатор» опубликовало первый снимок Пандоры, полученный NASA при помощи космического аппарата Cassini.