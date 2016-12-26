Родных жертв крушения Ту-154 размещают в гостинице Орехово

Москва, 26 декабря. В гостинице Орехово размещают родных погибших в катастрофе самолета Ту-154 Минобороны РФ.

Как стало известно Федеральному агентству новостей, в настоящее время заселено 10 человек из Твери, Тулы и Ижевска. Еще три борта прибудут сегодня из Сочи и Казани. Завтра — из Красноярска и Читы. Часть родственников остановится в домах у родных.

Напомним, самолет, на борту которого находились артисты ансамбля имени Александрова, журналисты и военнослужащие, упал в Черное море утром 25 декабря.