Ничем не отличаются от ИГИЛ: в Алеппо «умеренные» пытали людей до смерти

В восточных районах Алеппо обнаружены масштабные захоронения многих десятков сирийцев, которые подвергались пыткам. Об этом заявил официальный представитель министерства обороны Российской Федерации генерал-майор Игорь Конашенков. Корреспондент Федерального агентства новостей побеседовал с военным экспертом о зверствах так называемой «умеренной оппозиции».

По словам Конашенкова, у некоторых замученных до смерти сирийцев отсутствуют части тел, многие застрелены в голову. Он отметил, что все факты проходят тщательную документацию для того, чтобы страны Запада, которые покровительствуют «умеренным», хорошо осознавали, кем в действительности является «оппозиция», и поняли свою ответственность за их жестокость. Единственных, кого на данный момент не удается найти в восточных районах Алеппо — так называемых «волонтеров-спасателей» из числа «белых касок», едва ли не представленных на Нобелевскую премию мира.

«Мягко говоря, удивительного в этом точно ничего нет. В степени цивилизованности и соблюдения международно признанных правил ведения войны «зеленые» ничем не отличаются от «черных». И те, и другие обожают пытать людей и подвергать их изуверским казням. И те, и другие обожают снимать это на видео, как нацисты фотографировали своих жертв во Вторую мировую. Отличие «черных» — лишь в том, что они свои видеозаписи делают не для себя, а для широкого зрителя. Это такой пиар, который, с одной стороны, помогает вербовать в их ряды таких же нелюдей, с другой — дает сигнал спонсорам: посмотрите, какие мы крутые, вкладывайтесь в нас и не прогадаете! «Зеленые» все же предпочитают о своих развлечениях помалкивать, потому что у них спонсоры открытые, а сами они косят под «умеренных», так что репутация должна быть чиста», — пояснил ФАН военный и политический эксперт, директор Центра геополитических исследований Института инновационного развития Дмитрий Родионов.

Впрочем, заметил эксперт, периодически и «умеренные» гремят на весь мир то поеданием убитого сирийского солдата, то обезглавленным ребенком. Но это, скорее, исключение: просто у некоторых совсем уж крышу рвет от вседозволенности и безнаказанности.

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«Обратит ли мировое сообщество внимание на эти факты? Конечно, нет. Это сообщество привыкло транслировать одну точку зрения и одну картину мира — ту, что принята в Вашингтоне. А согласно ей, в Алеппо «кровавый режим Асада» разбомбил полгорода, поубивал кучу «умеренных» оппозиционеров, которые всего лишь хотели больше демократии в стране, а заодно и кучу женщин и детей, которым он, режим, не позволил выйти из города. На них факты не действуют. Любые факты для них являются таковыми только тогда, когда вписываются в созданный ими миф. То, что не вписывается, объявляется подтасовкой, пропагандой и так далее. Нужно ли собирать эти факты? Безусловно, нужно. Рано или поздно война закончится. И те, кто совершал преступления в Сирии, сядут на скамью подсудимых. Необходим международный процесс по типу нюрнбергского, но это не должно иметь ничего общего с тем так называемым «механизмом по расследованию преступлений», который задумала ГА ООН под давлением Запада. Такой механизм однозначно направлен против Москвы и Дамаска, и, если его поддержать, мы рискуем на выходе получить аналог трибунала по бывшей Югославии, в котором, как известно, судили только одну сторону», — считает Дмитрий Родионов.

Военный эксперт отметил, что если мировое сообщество не желает слышать голос правды, не желает видеть очевидные факты, то ничего страшного: пусть создают свои механизмы, а мы должны параллельно создавать свои. Мы подождем, когда они дозреют до того, чтобы принять правду. «Гитлера тоже вначале многие воспринимали едва ли не просвещенным европейским политиком. Понадобились годы и миллионы жертв, чтобы мир понял, что это не так. Конечно, хотелось бы в данном случае решить вопрос меньшей кровью», — резюмировал Дмитрий Родионов.