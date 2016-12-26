Битва за Мосул заставила более 116 тыс. иракцев покинуть свои дома

Женева, 26 декабря. Из-за военной операции в иракском Мосуле по освобождению города от боевиков «Исламского государства» более 116 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома. Об этом рассказали в Международной организации по миграции.

Статистика показывает, что за период с 17 октября по 25 декабря свои дома оставили 116 490 человек. Из них 115 206 человек покинули свое жилье в провинции Найнава, где расположен Мосул.

Напомним, ранее сообщалось, что в результате авиаудара по территории рынка в Эль-Баадже в провинции Найнава погибли 20 человек. Среди погибших также были и дети.

«Исламское государство» (арабское название — ДАИШ) признано террористической организацией Верховным судом РФ, ее деятельность в России запрещена.