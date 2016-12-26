Донбасс: ВСУ почти 200 раз обстреляли из гранатометов города ДНР

Донецк, 26 декабря. Киевские военные за прошедшие 24 часа почти 200 раз нарушили режим прекращения огня. Об этом в понедельник сообщил заместитель командующего оперативным командованием самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин.

По его словам, невзирая на установленный «режим тишины», киевские силовики за прошедший день 189 раз обстреливали города республики. Басурин сообщил, что с позиций ВСУ были выпущены 34 мины и 87 боеприпасов из разных гранатометов. Также ВСУ пускали в ход вооружение БМП и стрелковое оружие.

По имеющейся информации, под огнем оказались населенные пункты под Горловкой, окраины городов Ясиноватой и Докучаевска и другие поселки на юге ДНР.