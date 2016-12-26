ФСБ: следствие располагает видеозаписью падения Ту-154

Москва, 26 декабря. В распоряжении следствия есть видеозапись, на которой зафиксирован момент падения Ту-154 Минобороны РФ у побережья в районе Сочи. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Федеральную службу безопасности.

Помимо видеозаписи, удалось найти свидетелей падения воздушного судна Минобороны РФ. В настоящее время с очевидцами трагедии работают следователи. Кроме того, в ФСБ сообщили о приоритетных версиях крушения самолета. В настоящее время их четыре: техническая неисправность, некачественное топливо, попадание посторонних предметов в двигатель, а также ошибка при пилотировании.

Ранее «Национальная служба новостей» сообщала, что спасателям удалось обнаружить на дне Черного моря объект, который похож на фюзеляж разбившегося Ту-154. Фрагмент самолета был зафиксирован с помощью сонара одного из спасательных судов.