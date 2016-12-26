Клуб бизнес-омбудсмена РФ нашел альтернативу повышению пенсионного возраста

Москва, 26 декабря. В Столыпинском клубе бизнес-омбудсмена Бориса Титова предложили альтернативу повышению пенсионного возраста.

В Столыпинском клубе бизнес-омбудсмена Бориса Титова попробовали свежим взглядом посмотреть на проблему пенсионной реформы в России. Они убеждены, что созданные ими стратегии помогут увеличить доход граждан, восстановить накопительные пенсии остановить повышение страховых взносов.

Руководитель аппарата Счетной палаты Юрий Воронин подчеркнул, что доходы населения является истоком проблемы.