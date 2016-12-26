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Клуб бизнес-омбудсмена РФ нашел альтернативу повышению пенсионного возраста
Экономика

Клуб бизнес-омбудсмена РФ нашел альтернативу повышению пенсионного возраста

Сегодня 14:22
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Клуб бизнес-омбудсмена РФ нашел альтернативу повышению пенсионного возраста

Москва, 26 декабря. В Столыпинском клубе бизнес-омбудсмена Бориса Титова предложили альтернативу повышению пенсионного возраста.

В Столыпинском клубе бизнес-омбудсмена Бориса Титова попробовали свежим взглядом посмотреть на проблему пенсионной реформы в России. Они убеждены, что созданные ими стратегии помогут увеличить доход граждан, восстановить накопительные пенсии остановить повышение страховых взносов.

Руководитель аппарата Счетной палаты Юрий Воронин подчеркнул, что доходы населения является истоком проблемы.

«Мы придаем фатальное значение способу организации финансирования пенсии, как будто от него зависит уровень пенсионного обеспечения, — цитирует его газета «Известия». — Распределительно-солидарный или накопительно-индивидуальный — ломаются копья, а спор бессмысленный».

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Катерина Тимошенская
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