Хорватия намерена закупить у России истребители МиГ-29

Загреб, 26 декабря. После поставки российской стороной в Сербию партии современных истребителей МиГ-29 власти Хорватии задумались о закупке боевых самолетов у России.

Сейчас в строю ВВС Хорватии стоят старые советские самолеты МиГ-21, которые были еще частью вооружения народной армии Югославии. Вопрос о перевооружении поднимался давно, однако постоянно откладывался из-за финансовых сложностей. Президент страны заявила, что окончательное решение о покупке шести истребителей МиГ-29 будет принято до конца 2017 года. Ранее в министерстве обороны России заявили о том, что Сербия получит по программе партнерства партию многоцелевых истребителей МиГ-29 и 30 танков.