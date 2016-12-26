FAN-TV Лента новостей
Минфин РФ не хочет возлагать ответственность за безработицу на ЦБ
Экономика

Минфин РФ не хочет возлагать ответственность за безработицу на ЦБ

Сегодня 14:12
85

Минфин РФ не хочет возлагать ответственность за безработицу на ЦБ

Москва, 26 декабря. Министерство финансов России дало отрицательный отзыв на законопроект о расширении полномочий Центрального банка.

На сегодняшний день главными функциями ЦБ является обеспечение устойчивости рубля, развитие банковской системы, развитие национальной платежной системы и финансового сектора. Депутаты же предлагают сделать Центробанк ответственным за экономический рост и безработицу — то есть практически за весь экономический сектор.

Источник газеты «Известий» в Минфине заявил, что документ был раскритикован экономистами. В скором времени отрицательный отзыв на законопроект поступит на рассмотрение правительства.

комментарии
Геннадий Плющев
Новости партнеров
Эксклюзив

Прилепин о Бабченко и общелиберальном дискурсе в связи с трагедией с Ту-154

Сегодня 16:45
110

Сирия сегодня: 44 тыс. человек покинули Алеппо, переговоры в Астане, гибель мирных жителей Хасаки

Сегодня 16:25
176

Крым преткновения: зачем меджлис угрожает послам союзных стран на Украине

Сегодня 16:18
363

Ничем не отличаются от ИГИЛ: в Алеппо «умеренные» пытали людей до смерти

Сегодня 14:38
544

Появилось видео трупов солдат ВСУ, которых бросили на поле боя командиры после «пьяного наступления»

Сегодня 14:25
2258
Показать еще
Прямая трансляция

Остатки летней роскоши подчищают на Московском проспекте в Питере. ФАН-ТВ

Смотреть
Лента новостей

Киев потребовал от Израиля «прекратить раздувать антиукраинскую истерию»

16:57

ИГИЛ перебрасывает силы из Ирака в Дейр эз-Зор

16:52

Ростехнадзор не подписал заключение о соответствии «Зенит-Арены»

16:48

Шойгу назовет медучреждение Минобороны в честь Елизаветы Глинки

16:48

Оренбуржцы насмерть отравились виски с метилом из Казахстана

16:48

Прилепин о Бабченко и общелиберальном дискурсе в связи с трагедией с Ту-154

16:45

Российские ученые испытают новый вид противораковой терапии

16:43

Киев отреагировал на решение ДНР и ЛНР о передаче двух пленных

16:32

Ученые бьют тревогу: в Италии может проснуться супервулкан

16:32

Минобороны пристыдило «источники», заявившие о спасжилетах на пассажирах Ту-154

16:32

Вице-губернатор Петербурга рассказал, что осталось сделать на «Зенит-Арене»

16:30

Россия строит две дивизии атомных подлодок

16:29
Показать еще
Политические заключенные Украины
Перейти в раздел
© 2016 ФАН
Правила использования материалов:
Материалы, опубликованные на сайте riafan.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.
При этом не допускается переработка, за исключением сокращений, сохраняющих смысл публикации.
Цитирование (републикация) фото-, видео- и графических материалов ФАН требует письменного разрешения редакции ФАН, и проводится с обязательным размещением логотипа ФАН и гиперссылки на riafan.ru.
При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт riafan.ru обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Киев потребовал от Израиля «прекратить раздувать антиукраинскую истерию»
Читать
Закрыть