Минфин РФ не хочет возлагать ответственность за безработицу на ЦБ

Москва, 26 декабря. Министерство финансов России дало отрицательный отзыв на законопроект о расширении полномочий Центрального банка.

На сегодняшний день главными функциями ЦБ является обеспечение устойчивости рубля, развитие банковской системы, развитие национальной платежной системы и финансового сектора. Депутаты же предлагают сделать Центробанк ответственным за экономический рост и безработицу — то есть практически за весь экономический сектор.

Источник газеты «Известий» в Минфине заявил, что документ был раскритикован экономистами. В скором времени отрицательный отзыв на законопроект поступит на рассмотрение правительства.