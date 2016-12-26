Песков прокомментировал отсутствие Лукашенко на саммитах ЕАЭС и ОДКБ

Москва, 26 декабря. Отсутствие президента Белоруссии на саммитах ЕАЭС и ОДКБ не помешает обсуждать вопросы интеграции и подписать соответствующие документы. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Что касается отсутствия президента Белоруссии, то де-факто это не помешает обсуждать субстантивные вопросы, связанные с интеграцией. Потому что, еще раз повторяю, все документы, которые сегодня будут подписываться, они ранее были полностью согласованы в ходе коллегии с нашими белорусскими партнерами», — сообщил Песков.

По его словам, все подписанные документы будут отправлены в Минск, где Лукашенко поставит на них свою подпись.