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Песков прокомментировал отсутствие Лукашенко на саммитах ЕАЭС и ОДКБ
Политика

Песков прокомментировал отсутствие Лукашенко на саммитах ЕАЭС и ОДКБ

Сегодня 14:14
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Песков прокомментировал отсутствие Лукашенко на саммитах ЕАЭС и ОДКБ

Москва, 26 декабря. Отсутствие президента Белоруссии на саммитах ЕАЭС и ОДКБ не помешает обсуждать вопросы интеграции и подписать соответствующие документы. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Что касается отсутствия президента Белоруссии, то де-факто это не помешает обсуждать субстантивные вопросы, связанные с интеграцией. Потому что, еще раз повторяю, все документы, которые сегодня будут подписываться, они ранее были полностью согласованы в ходе коллегии с нашими белорусскими партнерами», — сообщил Песков.

По его словам, все подписанные документы будут отправлены в Минск, где Лукашенко поставит на них свою подпись.

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Катерина Михайлиди
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