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ДНР и ЛНР передадут через Савченко двух украинских пленных
Новороссия

ДНР и ЛНР передадут через Савченко двух украинских пленных

Сегодня 14:23
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ДНР и ЛНР передаст Киеву пленных через Савченко

Луганск, 26 декабря. Донецкая и Луганская народные республики планируют передать Киеву двух пленных через депутата Верховной рады Надежду Савченко. Об этом в понедельник заявили главы ДНР и ЛНР Александр Захарченко и Игорь Плотницкий.

«Мы без каких либо условий передаем представителю народа Украины Надежде Савченко двух женщин – Анжелику Преснякову и Ольгу Сворак, в надежде активизировать процесс вызволения из плена наших граждан», — указано в совместном заявлении политиков.

Как ранее сообщала Газета.Ru, Надежда Савченко объявила о создании новой политической партии «РУНА».

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