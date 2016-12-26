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Мадонна о Джордже Майкле: Еще один великий артист покинул нас
Весь мир

Мадонна о Джордже Майкле: Еще один великий артист покинул нас

Сегодня 14:22
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Мадонна
Нью-Йорк, 26 декабря. Мадонна выразила скорбь в связи с кончиной певца Джорджа Майкла. Она опубликовала видео своего совместного выступления с поп-звездой и сопроводила пост трогательным комментарием.

Мадонна написала в Twitter: «Прощай, мой друг. Еще один великий артист покинул нас».

Музыкант Брайан Адамс тоже написал в соцсети о скорби в связи с кончиной артиста: «Прощай, Джордж Майкл. Я не могу поверить. Настолько невероятный певец и волшебный человек слишком рано нас покинул».

Эндрю Риджли, экс-коллега Джорджа Майкла по популярной в 1980-х группе «Wham!», написал, что его сердце «разбито известием о гибели любимого друга». Риджли подчеркнул, что это трагедия «для всего мира музыки и мира в целом», уверен Риджли, сообщает газета «Известия».

Джордж Майкл ушел из жизни 25 декабря в Оксфордшире в возрасте 53 лет. Причиной смерти знаменитого артиста могла стать сердечная недостаточность.

комментарии
Таисия Григорьева
#джордж майкл
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