Крым преткновения: зачем меджлис угрожает послам союзных стран на Украине

Депутат Верховной рады и лидер запрещенной в России экстремистской организации «Меджлис крымско-татарского народа» Рефат Чубаров пригрозил послам бывших советских республик «какими-то конкретными действиями». Как водится, причиной такой заявления стал Крым. В ситуации и возможных последствиях этих угроз разбиралось Федеральное агентство новостей.

В эфире одного из украинских телеканалов Чубаров выразил сожаление, что Армения, Белоруссия, Узбекистан и Казахстан практически на пороге признания воссоединения Крыма с Россией. Он подчеркнул, что встречался с высокопоставленными людьми в МИД Украины и договорился о том, что все они «должны сделать какие-то очень конкретные действия как минимум с послами этих стран».

«Знаю давно и меджлис, и Чубарова, и Джемилева, всю верхушку этого крымскотатарского движения, которая действовала на полуострове на протяжении всех 23 лет независимости. Конечно, ожидать от такого народа можно что угодно. При всей восточной хитрости и видимом благодушии они действуют резко и провокационно, когда настает критическая ситуация. Эти действия мы обычно характеризовали как экстремистские. За какой-то период они организуют крымских татар и те совершают противоправные действия: например, в свое время они захватывали здание Верховного совета Крыма, убивали тех крымских татар, чьи убеждения шли вразрез с позицией меджлиса. Вспомним хотя бы молодежного лидера и журналиста Норика Ширина», — комментирует член Совета Федерации от республики Крым Сергей Цеков.

В Москве уже давно выразили свою принципиальную позицию: вопрос статуса Крыма не стоит в повестке дня. Полуостров вошел в состав России по итогам законного референдума весной 2014 года. Вот только Киев отказался признать результаты голосования.

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«Сейчас в Киеве большое отчаяние, потому что та политика, которую они проводят, не достигает результата. Меджлис же, в свою очередь, теряет поддержку и среди крымских татар. Так, сегодня брат Ширина сделал заявление о том, что неизвестные подожгли его кафе и чуть не прямо обвинил в этом людей Чубарова. Экстремизм в меджлисе сквозит изо всех щелей. Эти угрозы, уверен, будут приняты во внимание, послам на Украине обеспечат повышенные меры безопасности. Думаю, что даже сами украинские власти их на место быстро поставят. Чубаров мог озвучить банальную угрозу, которая никогда не реализуется», — продолжает эксперт ФАН.

С другой стороны, насколько прав лидер меджлиса, что пророчит четырем государствам едва ли не звание первопроходцев в вопросе признания Крыма российской территорией?

«На их месте я бы уже давно принял решение по Крыму. Если смотреть вдолгую, то полуостров однозначно будет признан составной частью России. Значит, делать первый шаг в его признании должны те государства, которые сегодня входят в Евразийский союз, которые понимают, что их будущее может быть связано только с Россией. Но пока со стороны руководства этих государств мы видим только дипломатические штучки, принятые в мире. Ничего хорошего страны бывшего Союза от мирового сообщества не получали и не получат. Очень хороший пример — Украина. Это была самая успешная республика в составе Советского Союза, в руководстве страны на всех постах и на самом высоком присутствовали украинцы. А что сейчас? Страна, лишенная всяких перспектив», — говорит Цеков.