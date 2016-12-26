Минобороны РФ: Террористы в Алеппо заминировали даже детские игрушки

Москва, 26 декабря. Террористы «умеренной оппозиции» заминировали в восточном Алеппо почти все: улицы, здания, автомобили и даже детские игрушки. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

Он пояснил, что в то время, когда российские офицеры Центра примирения организовывали процесс эвакуации боевиков из восточных районов Алеппо, сами «умеренные оппозиционеры» занимались минированием территории, которую собирались покинуть.

«Минировалось буквально всё, на что хватало времени и боеприпасов: улицы, входы в помещения, автомобили, лежащие на дорогах мотоциклы и даже детские игрушки», — сказал Конашенков.

Ранее «Национальная служба новостей» сообщала, что правительственные войска Сирийской арабской республики полностью освободили Алеппо от боевиков.