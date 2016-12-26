Россияне назвали Путина политиком года

Москва, 26 декабря. Большинство граждан Российской Федерации назвали президента России Владимира Путина политиком года. Об этом свидетельствуют данные Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Согласно данным социологов, политиком года для россиян остается глава российского государства Путин — 64% респондентов отдали за него свои голоса. Следом с большим отрывом идут глава МИД РФ Сергей Лавров, за которого проголосовали 18% опрошенных, третье место досталось лидеру КПРФ Владимир Жириновский (8%).

Затем идут глава Минобороны РФ Сергей Шойгу (8%) и председатель правительства РФ Дмитрий Медведев (7%).