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Демократы готовятся заблокировать назначение Тиллерсона в сенате США
Политика

Демократы готовятся заблокировать назначение Тиллерсона в сенате США

Сегодня 14:33
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Демократы готовятся заблокировать назначение Тиллерсона в сенате США

Москва, 26 декабря. Назначение на пост госсекретаря Соединенных Штатов Рекса Тиллерсона находится под угрозой срыва, демократы считают администрацию избранного президента США Дональда Трампа чрезмерно «пророссийской».

Как стало известно, 11 января в комитете по международным делам сената пройдут слушания, во время которых демократы и попытаются этому воспрепятствовать. Демократы постараются нанести имиджевый урон новому руководству США даже если не получится - заблокировать назначение Тиллерсона из-за его деловых связей с Россией.

Как сообщают эксперты газете «Известия», якобы тесные и даже дружеские связи с Россией — лишь инструмент пропаганды, а действия демократов направлены на делегитимизацию потенциальной команды Трампа.

Издание напоминает, что оппоненты Трампа предпринимают попытки заблокировать назначение главы Exxon Mobile на пост госсекретаря. Так, часть республиканцев, таких, как Рэнд Пол, Марко Рубио, Линдси Грэм и Джо Маккейн не раз высказывались против избрания Тиллерсона. Бизнес-связи нефтяника с Москвой, а кроме того — орден Дружбы, полученный из рук российского президента Владимира Путина были основным мотивом их критики.

Напомним, 23 декабря сообщалось, что Тиллерсон опережает график в процессе утверждения в качестве нового главы Госдепа США

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Тимур Румянцев
#сша #трамп #тиллерсон
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