Разбившийся в Сочи Ту-154 не перевозил военных грузов — ФСБ

Москва, 26 декабря. На борту Ту-154 Минобороны РФ, потерпевшего крушение в Черном море у сочинского побережья, не было взрывоопасных веществ, в том числе грузов военного назначения, сообщает ФСБ России.

«Грузов военного и двойного назначения, пиротехнических средств указанным воздушным судном не перевозилось», — говорится в заявлении ФСБ.

Дополнительно в тексте сообщения для СМИ отмечается, что самолет, выполнявший рейс с подмосковного аэродрома «Чкаловский» в Латакию с дозаправкой в Сочи, перевозил лишь 84 пассажира, их багаж и дополнительный груз, состоящий из продуктов и лекарств.

Читайте также: Милонов выбрал кару для Бабченко и Рынской за глумление над жертвами Ту-154

Самолет Минобороны РФ разбился в Черном море утром 25 декабря. На борту находились 92 человека, все они погибли.