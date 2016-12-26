ИГ угрожает Турции и странам Персидского залива

Мосул, 26 декабря. ИГ провело в одной из мосульских мечетей проповедь, направленную против Турции и государств Персидского залива. Об этом сообщает новостной портал Al-Ahd со ссылкой на источники в органах безопасности Мосула.

Источник характеризует проповедь как «гневную», указывая на то, что она содержала в себе прямые угрозы в сторону Турции и ряда стран Персидского залива.

Так, по словам источника, проповедник пообещал, что в ближайшее время в странах Персидского залива будут созданы 10 вилайетов ИГ (организация запрещена в РФ), а сражение в сирийском городе Аль-Баб станет «адом» для Турции, который покончит с правлением Эрдогана.