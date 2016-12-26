Следователи опрашивают очевидцев крушения самолета Ту-154 — ФСБ

Москва, 26 декабря. Представители следственной группы работают с очевидцами крушения самолета Ту-154 в Черном море, сообщил Центр общественных связей ФСБ РФ.

«По состоянию на настоящий момент установлены очевидцы падения авиалайнера, имеется также запись видеорегистратора. С ними работают члены следственной группы», — приводит ТАСС сообщение ЦОС.

Напомним, направлявшийся в Сирию военный самолет Ту-154 с 92 людьми на борту потерпел крушение близ Сочи. Рассматриваются различные версии случившегося, однако ни одна из них пока не получила развития, сообщил ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, версия теракта находится «далеко не в первых рядах».

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