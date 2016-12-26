ФСБ не нашла фактов, подтверждающих версию теракта на борту Ту-154

Москва, 26 декабря. Признаков террористического акта при крушении самолета Ту-154 в Черном море на данный момент не обнаружено, заявили в центре общественных связей ФСБ России.

В ФСБ прокомментировали вероятность версии теракта на борту Ту-154, который разбился при перелете из Сочи в Сирию.

«Признаков и фактов, указывающих на возможность совершения террористического акта или диверсии на борту воздушного судна, в настоящее время не получено», — пояснили представители службы.

Ранее сообщалось, что специалисты МЧС обнаружили предположительно обломки самолета Ту-154 Минобороны РФ, который рано утром 25 декабря упал в Черное море неподалеку от Сочи.