Крейсер «Маршал Устинов» взял курс на Североморск

Северодвинск, 26 декабря. Судостроительный центр «Звездочка» завершил ремонт ракетного крейсера «Маршал Устинов» проекта «Атлант».

Ремонтные работы на крейсере велись с 2011 года, специалисты «Звездочки» провели корпусные работы, обновили механизмы винторулевой группы и главной силовой установки. На корабле была проведена модернизация радиоэлектронного вооружения, аналоговые устройства были заменены на цифровые. «Маршал Устинов» прошел ходовые испытания в море и сейчас взял курс на главную базу Северного флота Североморск. Крейсер имеет дальность плавания до восьми тысяч морских миль со скоростью 34 узла. На борту корабль несет 16 пусковых установок противокорабельных крылатых ракет «Базальт».