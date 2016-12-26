FAN-TV Лента новостей
Крейсер «Маршал Устинов» взял курс на Североморск
Россия

Крейсер «Маршал Устинов» взял курс на Североморск

Сегодня 14:09
39

Крейсер «Маршал Устинов» взял курс на Североморск

Северодвинск, 26 декабря. Судостроительный центр «Звездочка» завершил ремонт ракетного крейсера «Маршал Устинов» проекта «Атлант».

Ремонтные работы на крейсере велись с 2011 года, специалисты «Звездочки» провели корпусные работы, обновили механизмы винторулевой группы и главной силовой установки. На корабле была проведена модернизация радиоэлектронного вооружения, аналоговые устройства были заменены на цифровые. «Маршал Устинов» прошел ходовые испытания в море и сейчас взял курс на главную базу Северного флота Североморск. Крейсер имеет дальность плавания до восьми тысяч морских миль со скоростью 34 узла. На борту корабль несет 16 пусковых установок противокорабельных крылатых ракет «Базальт».

комментарии
Алексей Громов
Новости партнеров
Эксклюзив

Злорадный человек из прошлого, или Как русские Макфола в соцсети застыдили

Сегодня 14:02
42

Поднимите нам веки!

Сегодня 13:54
91

Месседж для целевой аудитории: Павлив о допросе Саченко в СБУ

Сегодня 13:46
144

Милонов выбрал кару для Бабченко и Рынской за глумление над жертвами Ту-154

Сегодня 13:40
384

Перенджиев: Алеппо станет главным форпостом Дамаска в Сирии

Сегодня 13:09
187
Показать еще
Прямая трансляция

Остатки летней роскоши подчищают на Московском проспекте в Питере. ФАН-ТВ

Смотреть
Лента новостей

Минобороны РФ: Террористы в Алеппо заминировали даже детские игрушки

14:06

ФСБ назвала четыре основные версии крушения Ту-154

14:05

ФСБ не нашла фактов, подтверждающих версию теракта на борту Ту-154

14:02

Злорадный человек из прошлого, или Как русские Макфола в соцсети застыдили

14:02

Россияне назвали Путина политиком года

14:01

Семь крупных складов с оружием и боеприпасами боевиков обнаружены в Алеппо

13:57

Следователи опрашивают очевидцев крушения самолета Ту-154 — ФСБ

13:57

Разбившийся в Сочи Ту-154 не перевозил военных грузов — ФСБ

13:56

ИГ угрожает Турции и странам Персидского залива

13:55

Алеппо: в освобожденном городе обнаружены десятки захоронений подвергшихся пыткам сирийцев

13:54

Поднимите нам веки!

13:54

Минобороны РФ не смогло найти в Восточном Алеппо «волонтеров» из «Белых касок»

13:52
Показать еще
Политические заключенные Украины
Перейти в раздел
© 2016 ФАН
Правила использования материалов:
Материалы, опубликованные на сайте riafan.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.
При этом не допускается переработка, за исключением сокращений, сохраняющих смысл публикации.
Цитирование (републикация) фото-, видео- и графических материалов ФАН требует письменного разрешения редакции ФАН, и проводится с обязательным размещением логотипа ФАН и гиперссылки на riafan.ru.
При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт riafan.ru обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Минобороны РФ: Террористы в Алеппо заминировали даже детские игрушки
Читать
Закрыть