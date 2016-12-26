ФСБ назвала четыре основные версии крушения Ту-154

Москва, 26 декабря. По делу о крушении над Черным морем самолета Ту-154 Минобороны РФ с журналистами на борту проверяются четыре основные версии. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.

«Основными рабочими версиями остаются: попадание в двигатель посторонних предметов; некачественное топливо, повлекшее потерю мощности и отказ работы двигателей; ошибка пилотирования; техническая неисправность самолета», — заявили в ФСБ.

По данным ведомства, признаков и фактов, которые указывали бы на то, что причиной крушения стал теракт или диверсия на борту, в настоящее время нет.

Напомним, самолет, на борту которого находились артисты ансамбля имени Александрова, журналисты и военнослужащие, упал в Черное море утром 25 декабря. На борту авиалайнера находились 92 человека. Сегодня сотрудники МЧС обнаружили первые обломки самолета.