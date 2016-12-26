FAN-TV Лента новостей
Обломки рухнувшего под Сочи Ту-154 обнаружены на дне Черного моря — источник
Общество

Обломки рухнувшего под Сочи Ту-154 обнаружены на дне Черного моря — источник

Сегодня 13:51
395

Обломки рухнувшего под Сочи Ту-154 обнаружены на дне Черного моря — источник

Москва. 26 декабря. Специалисты МЧС обнаружили предположительно обломки самолета Ту-154 Минобороны РФ, который рано утром в воскресенье упал в Черное море неподалеку от Сочи.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источники в экстренных службах, обломки, которые, по мнению участников поисковой группы принадлежат упавшему лайнеру, находятся на глубине 25 метров.

Напомним, самолет, на борту которого находились артисты ансамбля имени Александрова, журналисты и военнослужащие, рухнул в море накануне утром. Причина происшествия устанавливается. По имеющимся данным, все 92 человек на борту погибли.

комментарии
Алексей Громов
Новости партнеров
Эксклюзив

Появилось видео трупов солдат ВСУ, которых бросили на поле боя командиры после «пьяного наступления»

Сегодня 14:25
260

Злорадный человек из прошлого, или Как русские Макфола в соцсети застыдили

Сегодня 14:02
122

Поднимите нам веки!

Сегодня 13:54
184

Месседж для целевой аудитории: Павлив о допросе Саченко в СБУ

Сегодня 13:46
357

Милонов выбрал кару для Бабченко и Рынской за глумление над жертвами Ту-154

Сегодня 13:40
580
Показать еще
Прямая трансляция

Остатки летней роскоши подчищают на Московском проспекте в Питере. ФАН-ТВ

Смотреть
Лента новостей

Россия и Казахстан подписали концепцию сотрудничества на «Байконуре»

14:35

Демократы готовятся заблокировать назначение Тиллерсона в сенате США

14:33

Битва за Мосул заставила более 116 тыс. иракцев покинуть свои дома

14:32

ФСБ: следствие располагает видеозаписью падения Ту-154

14:29

Хорватия намерена закупить у России истребители МиГ-29

14:28

Появилось видео трупов солдат ВСУ, которых бросили на поле боя командиры после «пьяного наступления»

14:25

ДНР и ЛНР передадут через Савченко двух украинских пленных

14:23

Мадонна о Джордже Майкле: Еще один великий артист покинул нас

14:22

Клуб бизнес-омбудсмена РФ нашел альтернативу повышению пенсионного возраста

14:22

Родных жертв крушения Ту-154 размещают в гостинице Орехово

14:21

Донбасс: ВСУ почти 200 раз обстреляли из гранатометов города ДНР

14:18

Россию может захлестнуть волна мусора — эксперты

14:18
Показать еще
Политические заключенные Украины
Перейти в раздел
© 2016 ФАН
Правила использования материалов:
Материалы, опубликованные на сайте riafan.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.
При этом не допускается переработка, за исключением сокращений, сохраняющих смысл публикации.
Цитирование (републикация) фото-, видео- и графических материалов ФАН требует письменного разрешения редакции ФАН, и проводится с обязательным размещением логотипа ФАН и гиперссылки на riafan.ru.
При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт riafan.ru обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Россия и Казахстан подписали концепцию сотрудничества на «Байконуре»
Читать
Закрыть