Обломки рухнувшего под Сочи Ту-154 обнаружены на дне Черного моря — источник

Москва. 26 декабря. Специалисты МЧС обнаружили предположительно обломки самолета Ту-154 Минобороны РФ, который рано утром в воскресенье упал в Черное море неподалеку от Сочи.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источники в экстренных службах, обломки, которые, по мнению участников поисковой группы принадлежат упавшему лайнеру, находятся на глубине 25 метров.

Напомним, самолет, на борту которого находились артисты ансамбля имени Александрова, журналисты и военнослужащие, рухнул в море накануне утром. Причина происшествия устанавливается. По имеющимся данным, все 92 человек на борту погибли.