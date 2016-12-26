Пир во время чумы: Киев развеселила гибель людей при крушении Ту-154

Киев, 26 декабря. Крушение российского военного самолета Ту-154, который направлялся в Сирию с врачами, музыкантами и журналистами на борту, никого не оставил равнодушным.

Ряд иностранных политиков выразили России свои соболезнования, однако самую неоднозначную реакцию на катастрофу продемонстрировали украинские власти. Так, например, президент Украины Петр Порошенко предпочел не замечать этой трагедии. Последняя запись в Facebook политика — это поздравление сограждан с Рождеством.

А вот советник украинского президента Юрий Бирюков оказался еще менее деликатном в этом вопросе и решил пошутить над жертвами авиакатастрофы.

«Грохнулся самолет МО РФ. Появилось только одно желание — отнести к посольству орды бутылочку «Боярышника», — пишет он в Facebook, намекая на другую трагедию — массовую смерть жителей Иркутска, которые отравились настойкой «Боярышник».

Еще дальше пошел мэр Днепра (бывший Днепропетровск) Борис Филатов, который написал, что «вместо празднования освобождения Алеппо» музыканты и военные будут в аду».

Похожую мысль выразил депутат Верховной рады Борислав Берёза, который входит в украинскую делегацию в ПАСЕ. Он заявил, что не радуется, но и не расстраивается в связи с крушением российского самолета, поскольку погибшие летели «развлекать российских военных в Сирии».

Как сообщает портал Ura.Ru, Минобороны России уже определило траекторию полета Ту-154, который разбился вскоре после вылета из Адлера. Сообщается, что борт пропал в шести километрах от черноморского побережья.