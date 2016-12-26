Песков попросил повременить с вопросом о награждении погибших при крушении Ту-154

Москва, 26 декабря. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в настоящее время все усилия направлены поисково-спасательную операцию, которая проходит у побережья в районе Сочи, где потерпел крушение Ту-154 Минобороны РФ. Так Песков ответил на вопрос о том, будут ли посмертно награждены жертвы трагедии.

Он пояснил, что в данный момент приоритетом является завершение поиска тел погибших, после чего специалистам предстоит назвать причину трагедии.

«Пока главным образом все концентрируются на поисковых работах. Главное — завершение поисковых работ, чтобы расследовать все обстоятельства этой катастрофы», — отметил он.

Напомним, утром 25 декабря самолет Минобороны РФ, на борту которого находились военные, артисты, врачи и журналисты, разбился по дороге в Сирию. Жертвами авиакатастрофы стали 92 человека.